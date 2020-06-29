Загальноміську толоку влаштували у Тернополі. Ініціювали масове прибирання у паркових зонах на вулиці Злуки учасники соціальної ініціативи “Єднання поколінь”. Приєдналися до акції активні тернополяни, молодь, а також міський голова Сергій Надал.

Прибирати парк у Тернополі зібралося понад п’ятдесят людей. Через карантин багато екологічних акцій не відбулося. Відтак сміття назбиралося чимало, – розповідає координаторка соціальної ініціативи “Єднання поколінь” Ольга Гордієнко. Втім, спільними зусиллями вдалося прибрати значну територію.

“Вдалося очистити більшу частину території, яка в подальшому слугуватиме відпочинковою зоною. Сьогодні до нашої плідної та результативної роботи долучились міський голова Сергій Надал. Була неймовірно чудова команда з понад 50 чоловік учасників соціальної ініціативи “Єднання поколінь”. Прийшло чимало активних тернополян різного віку. Дякуємо усім нашим учасникам. Незважаючи на велику кількість виконаної роботи, попереду ще багато планів, які потребують згуртованості”.

Додамо, соціальну ініціативу “Єднання поколінь” створили у Тернополі два роки тому. Відтоді за участі людей старшого віку в місті відбулося чимало різноманітних проектів, а також цю ідею переймають у сусідніх обласних центрах.

Софія Романська