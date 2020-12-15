Основна бігова подія зими-2020 зібрала у Тернополі любителів активного способу життя з різних регіонів України. Вони долали дистанції гірською місцевістю на території Кутківецько-Пронятинського лісу.

Після вдалих стартів «Ternopil Half Marathon» у 2017 та 2018 роках бігова спільнота Тернополя вирішила запустити в місті трейловий забіг «Win trail Ternopil» взимку. Ініціативу підтримали легкоатлети не лише з файного міста, а й зі сусідніх обласних центрів.

«Неймовірні емоції, яскраві враження, випробування сили волі і духу – все це разом win trail в файному місті Тернопіль!!! Кожного року цей забіг особливий…. і кожного року він готує як учасникам так і волонтерам нові випробування. Цього року ми боролись з вітром, пробували себе на витривалість та роботу в екстремальних умовах, а ще пили смачний глінтвейн, їли божественний борщик, закусували салом, і святкували перемогу!!!», – ділиться враженнями бігунка Оксана Голда.

Після завершення трейлового забігу легкоатлети влаштували борщик-паті. Це вже стало доброю традицією зимових змагань у Тернополі.