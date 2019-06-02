«Вундеркіндер свято» влаштували у благодійному фонді «Карітас» для дітей з кризових родин Тернополя. Запросили на це свято поліцейських-кінологів, які познайомили малечу зі службовою собакою.

Собака Аміна швидко знаходить замасковані зброю, вибухівку чи наркотики, – розповіли правоохоронці. Також вони поділилися секретами тренування тварин, показали, як навчити їх виконанню команд.

За словами організаторів свята, діти отримали чимало позитивних емоцій, а також нових знань.

«Ніякими словами неможливо змалювати той живий блиск в очах дітей від отриманих ними вражень та атмосферу захоплення й радості. А ще для дітей був організований майстер-клас з декорування, а для найменших – незабутнє «Вундеркіндер дійство».

Додамо, благодійний фонд «Карітас» разом із партнерами зі Словаччини вдруге проводить благодійну акцію «Допомога на відстані». Акція покликана допомогти дітям з кризових родин, забезпечивши їхні найнеобхідніші базові потреби.

Софія Романська