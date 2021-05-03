Великодній забіг організували у Тернополі. Майже сорок легкоатлетів подолали навколо тернопільського ставу п’ятикілометрову дистанцію. Переможці та учасники забігу отримали пасхальні призи.

Як повідомив співорганізатор легкоатлетичного руху у Тернополі Андрій Бородій, суботній Runday вирішили присвятити Великодню. Святковий настрій допоміг подолати дистанцію швидше.

“На Ternopil Runday було свято бігу, але з Великоднім настроєм. 40 бігунів і волонтерів гарно розім’ялись, активно пробігли запланованих 5 км, зробили заминку і отримали купу класних призів та смачностей до свята”. Переможці забігу отримали святкові писанки ручної роботи, а за участь бігунам вручили смачний хрін до м’ясних страв.

Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі понад п’ять років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Як зазначив координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов.

«Ми біжимо спеку, дощ, сніг і мороз. Датою заснування руху є 15 жовтня 2016-го року. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті».

Спочатку пробіжки «Рандей» відвідувало близько десятка осіб. Нині число рандеївців зросло в рази.