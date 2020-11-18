Тиждень добрих справ влаштували волонтери соціального проекту «Одежина» у Тернополі. Вони підготували асортимент одягу та взуття і готові цим забезпечувати потребуючих людей в обласному центрі.

“Одежина” працює на вулиці 15 Квітня у Тернополі, – каже керівниця закладу Яна Шкуратова. Через карантинні обмеження відвідувачів приймали за умови попереднього запису. “Під час карантину багато людей телефонували, запитували, чи можна принести одяг, або ж отримати його. Відтак ми впевнилися, що соціальний гардероб потрібний тернополянам. Наші волонтери регулярно проводять дезінфекцію приміщення, розкладають і сортують речі. На цей тиждень ми підготували новий асортимент одягу, взуття та всіляких дрібничок для тих, хто потребує допомоги! Навели порядки та провели дезінфекцію нашого приміщення. Чекаємо в гості з понеділка по середу з 11:00 до 17:00 за адресою: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 3. А також дякуємо всім нашим благодійникам за підтримку і довіру».

Благодійники можуть залишати речі для соціального гардеробу «Одежина» у спеціальних контейнерах, які розміщені у різних мікрорайонах міста.