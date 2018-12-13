У Тернополі влаштували справжні андріївські вечорниці. ФОТО

13/12/2018 Розмір тексту:

Хлопці і дівчата зібралися у Тернополі на «Андріївських вечорницях». Свято влаштував благодійний фонд «Карітас». Тернопільська молодь не лише смакувала традиційними українськими стравами, а й брала участь у різноманітних конкурсах. Об’єднав усіх запальний український танець.

Підготувала танець для «Андріївських вечорниць» Вікторія Борденюк. «Цей танець усіх нас об’єднав, згуртував. Було надзвичайно цікаво. Адже народні традиції існують для того, щоб ми єдналися і відчували спорідненість душ в сім’ї, родині та в цілій країні».

«Андріївські вечорниці» зібрали усіх працівників благодійного фонду «Карітас», а також підопічних проекту «Мобільна робота з молоддю». «Разом ми зробили все можливе для того, щоб дійство було сповнене відчуттям родинного затишку. Веселі конкурси, запальний український танець – все дарувало радість. А особливо були до смаку гарячі варенички та пампухи, які для дітей приготували їхні батьки», – каже директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Після урочистої частини за святковим столом зібралися діти з батьками. Усіх об’єднала родинна атмосфера.

Софія Романська