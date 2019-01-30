У Тернополі влаштували розпродаж, щоб нагодувати тварин

30/01/2019 Розмір тексту:

Благодійний гаражний розпродаж організували у Тернополі, щоб зібрати гроші на корм для тварин. Для проведення розпродажу долучилося чимало тернополян. Люди жертвували різноманітні речі, які потім продавали під час благодійної акції.

Виручені кошти з благодійного розпродажу спрямують на потреби безпритульних тварин. За словами волонтерів з благодійної організації «Вірні друзі», нині є необхідність в їжі для чотирилапих.

«Відбувся черговий благодійний гаражний розпродаж в ТРЦ “Подоляни”. Завдяки небайдужим людям, котрі приносять речі для розпродажу на цій доброчинній акції ми виручили для наших підопічних 3 380 грн. Кошти будуть витрачені на придбання кормів для наших підопічних. Дякуємо усім, хто з нами».

Нагадаємо, у планах тернопільських зоозахисників – спорудити притулок для тварин. Щоб реалізувати задумане, бракує коштів. Відтак охочих допомогти, просять зголошуватися.

Софія Романська