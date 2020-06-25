Мобільні групи у Тернополі влаштували інформаційний рейд закладами громадського харчування, салонами краси та спортивними залами.

Інспектори перевіряли, чи дотримуються там карантину. Порушників поки не штрафували, а лише робили попередження.

До мобільних груп, які створили у Тернополі, належать фахівці держпродспоживслужби та держпраці. Вони учора перевірили понад триста закладів, – повідомила начальниця відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Паламар. Представників бізнесу інформували щодо санітарно-епідеміологічних правил.

“Інспектори Держпродспоживслужби та Держпраці проводять інформаційно-роз’яснювальну кампанію у закладах торгівлі та громадського харчування, салонах краси й спортивних залах. У районах області працює 17 мобільних груп, ще 7 – у Тернополі. Роз’яснюємо вимоги постанов Головного державного санітарного лікаря України щодо діяльності підконтрольних об’єктів у період карантину”.

Мобільні групи проводитимуть роз’яснювальні рейди в області до кінця тижня. Однак, після закінчення інформаційної кампанії, спеціалісти продовжуватимуть перевіряти заклади, а у разі виявлення порушень – штрафуватимуть. Під час перевірок інспектори управління держпраці роз’яснюють працівникам необхідність безпечних умов праці з урахуванням протиепідемічних норм.

Софія Романська

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Мобільні групи перевіряють ринки і заклади громадського харчування