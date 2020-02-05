Прощання з Різдвяними святами влаштували у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». До учасників проекту «Життя в повноті» прийшли студенти Музичного коледжу ім. Соломії Крушельницької. Усі разом колядували та щедрували.

«Справжня розколяда відбулася у Тернопільському «Карітасі», – розповідає учасниця проекту Ольга Вовчарська. Різдвяні пісні об’єднали молодь та літніх людей. «Атмосфера була надзвичайно приємна, святково Різдвяна. На завершення цього періоду ми вирішили поколядувати. Я дуже люблю колядки, а Різдвяні свята – мої улюблені. Вдячна організатора за цю чудову ініціативу. Щиро дякуємо п. Ірині Романюк, заступнику директора по виховній роботі за організацію містерії цього дійства. Таким чином ми завершували цикл новорічно-рідвяних свят».

Для учасників проекту «Життя в повноті» регулярно організовують зустрічі у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Вони там отримують психологічну підтримку та допомогу.

Софія Романська