У Тернополі “похоронили” туристичний сезон-2020. На “похорону процесію” зібралися організатори фестивалів, представники туристичних агенцій, любителі подорожей і активного відпочинку. Вони проїхалися містом за ритуальною машиною з символічним вінком.

“Ми організували похорон туристичного сезону з розумінням того, що нам потрібно жити у нових реаліях”, – каже директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук.

Ряд подій, запланованих на цей рік, скасовано. Ми не можемо приймати гостей з інших регіонів і країн.

“Прогнозую, що до жовтня всі масові заходи у Тернополі будуть скасовані, хоча це тільки гіпотеза. Відповідних рішень ще немає. Думаю, що у Тернополі цього року не відбудеться фестивалю “Файне місто”. На жаль, не варто очікувати ніяких великих масових заходів, а також і приїзду іноземців. Оскільки кордони тривалий період будуть закриті. Надіємося, що ця акція приверне увагу влади у Києві. І вони зрозуміють, що туризму необхідно допомагати. На жаль, на останньому бюджетному засіданні 250 мільйонів з туризму було знято. Хоча ми надіємося, що сезон у цьому році ще може отримати друге життя. Зокрема, є надія, що у липні, серпні відкриється транспорт, можна буде подорожувати. Тоді, можливо, ми воскресимо туристичний сезон. Ідеально було б, щоб він на сороковий день воскрес”.

Чи “воскресне” туристичний сезон цього року в Україні, покаже епідемічна ситуація. Наразі прогнози лікарів невтішні. Спад епідемії коронавірусу прогнозують на червень. Втім, у жовтні рівень захворюваності може піднятися. Відтак наразі у туризму перспективи невтішні.

Софія Романська