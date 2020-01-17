«Возвеселімся всі разом нині» – парафіяльний фестиваль колядок під такою назвою влаштували у Тернополі.

У храмі Святого Петра біля найбільшої в Україні шопки зібралися творчі колективи з різних районів області. Вони виконували популярні колядки та щедрівки.

Проведення парафіяльного фестивалю колядок стало у Тернополі традиційним. Організовують його священики храму Святого Петра. Кожен колектив представляв від однієї до трьох композицій, – розповів отець Юстиніан Городечний. Оцінювали виконання за різними критеріями.

«Критерії оцінки були такими: оригінальність аранжування творів, рівень виконавської майстерності, культури хорового співу, зовнішній вигляд учасників. Цього року представленні композиції хорів і ансамблів були досить на високому рівні».

Додамо, такий фестиваль у Тернополі проводять п’ять років поспіль. Серед учасників – професійні та аматорські колективи. Кращим виконавцям колядок організатори вручають нагороди.

Софія Романська