«ІІІ Inclusive fashion day» організували у Тернополі. У ролі моделей виступали юнаки та дівчата з інвалідністю, а супроводжували їх учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь».

Завдання інклюзивного показу мод – соціалізувати молодь з інвалідністю, – каже координаторка проекту «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Юні тернополяни з інвалідністю мають змогу реалізувати себе на подіумі третій рік поспіль. «Три роки тому вперше учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» спільно з дітьми з інвалідністю вийшли дефілювати на велику сцену. Емоції, які переповнювали всіх учасників та глядачів модного показу, дали зрозуміти – продовження буде. Дякуємо за допомогу в реалізації та проведенні показу всім, завдяки кому цей день став дивовижним. Подяка і нашим моделям – учням Тернопільського обласного навчально-реабілітаційниого центру, Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи, молоді ГО «Бебiко», учасникам соціальної ініціативи «Єднання поколінь, а також нашим партнерам – виробникам одягу».

Для участі в інклюзивному показі мод зголосилися більше двох десятків хлопців і дівчат. Вони ретельно готувалися до виходу на публіку, відпрацьовували рухи та міміку. Підтримали їх у цьому наставники.