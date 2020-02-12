Благодійний майстер-клас з валяння вовни організували у Тернополі. Жителів міста вчили створювати оригінальні подарунки власноруч для коханої людини.

Приурочили дійство до Дня Святого Валентина, а виручені кошти вирішили спрямувати на потреби безпритульних тварин.

Долучитися до майстер-класу могли всі охочі, – розповідає волонтерка Людмила Чеховська. Вартість участі – 100 грн.

«Це благодійний майстер-клас з валяння вовни, на якому була можливість власними руками створити сердешний подарунок для коханої людини і разом подарувати часточку добра безпритульним тваринкам. Вдалось зібрати близько 1000 грн., сума невелика, але маємо приємні враження і трохи корму для котиків теж буде».

Провела майстер-клас з валяння вовни відома тернопільська майстриня Ольга Базник-Щедріна. Вона навчала дітей і дорослих створювати з вовни різноманітні речі.

Софія Романська