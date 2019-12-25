Різдвяні традиції вивчали на майстер-класі тернопільські хлопчики та дівчатка. А для їхніх батьків влаштували зустріч із психологом. Під час благодійного вечора збирали кошти для дитячого будинку «Малятко».

Тернопільська письменниця Ірина Мацко займалася з дітьми казкотворенням, а їхні батьки у той час спілкувалися зі психологом Іриною Дмитришин.

«Майже місяць часу на підготовку цього невеличкого сімейного свята. Переживання пройшли, можна спокійно видихнути. На благодійному вечорі було зібрано 2200 гривень. Усі кошти будуть витрачені на подарунки в дитячий будинок Малятко. Приємно, що сьогодні у нас з’явилися більше 20 героїв казки, яку ми самі створили! І малеча, і дорослі з захопленням поринули у світ справжніх див. Опісля цього розпочався цікавий та актуальний майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси, яка стане хорошим елементом новорічного декору. Окрім цього, усі присутні взяли участь в безпрограшному розіграші і отримали напевно найкращі подарунки — книги!», – розповідає співорганізатор дійства Олександр Хома.

Такий благодійний вечір у Тернополі організували вперше. Взяти участь у дійстві було чимало охочих. Виручені кошти спрямують на подарунки сиротам.

Софія Романська