Майже два десятки тернополян долучилося до суботньої ранкової пробіжки набережною ставу.

Попри холодну погоду та засніжені вулиці бігуни подолали п’ятикілометрову дистанцію. А передувала забігу традиційна розминка.

Суботні пробіжки у Тернополі проходять в рамках легкоатлетичного руху “Рандей”. Весною організатори очікують у команді нових бігунів: “Перша субота весни, і вона, як на диво — сніжна. Бігати в такий сонячний і сніжний день більш, ніж цікаво. Не вірите — спробуйте. Приходьте щосуботи о 9.00 на причал і побачите, що бігати цікавіше, ніж про це говорять, ті, що не змогли цього зробити”.

Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі майже п’ять років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Як розповів координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов.