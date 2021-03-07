Майже два десятки тернополян долучилося до суботньої ранкової пробіжки набережною ставу.
Попри холодну погоду та засніжені вулиці бігуни подолали п’ятикілометрову дистанцію. А передувала забігу традиційна розминка.
Суботні пробіжки у Тернополі проходять в рамках легкоатлетичного руху “Рандей”. Весною організатори очікують у команді нових бігунів: “Перша субота весни, і вона, як на диво — сніжна. Бігати в такий сонячний і сніжний день більш, ніж цікаво. Не вірите — спробуйте. Приходьте щосуботи о 9.00 на причал і побачите, що бігати цікавіше, ніж про це говорять, ті, що не змогли цього зробити”.
Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі майже п’ять років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Як розповів координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов.
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