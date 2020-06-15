Благодійний флешмоб організували тернополяни до Міжнародного дня донора. Вони здають кров і публікують фотозвіти у мережі Facebook із хештегом #яДонор або #яДонорка.

“У минулому я часто здавала кров. Колись це було нормою. В інституті ми збирались групою та йшли разом на здачу. Фізично ледь добирала по показниках – була низькою на зріст та занадто худою. Але командний дух перемагав та я йшла зі всіма. Зараз здавати кров не можу, бо знаходжусь в одній з категорій людей, яким це заборонено. Але зі свого досвіду можу сказати, що “разом веселіше”. Якщо хвилюєтесь та боїтесь іти самі, можете взяти когось за компанію. Так ви зможете підтримати та підбадьорити один одного”, – ділиться завідувачка відділенням інформаційно-комунікаційної роботи Тернопільського центру громадського здоров’я Наталія Харченко.

Добровільна та регулярна пожертва крові рятує мільйони життів щороку, – кажуть організатори флешмобу. В Україні кількість донорів зменшується через пандемію коронавірусу. Щоб збільшити запаси крові, в місті організували флешбом, який триватиме до 19-го червня.

Софія Романська