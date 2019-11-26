Шість котиків прилаштували завдяки благодійному ярмарку у Тернополі. А загалом під час дійства було представлено 16 чотиролапих.

Десять котиків і ще одне кошеня, яке підкинули до торгового центру, далі шукають дім.

Благодійний котоярмарок у Тернополі організували вперше. Таким чином зоозахисники намагалися знайти дім для безпритульних котів, – розповідає співорганізаторка, голова благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

«Подія була дуже насиченою та різноплановою, основною частиною якої, звісно, були коти. На котоярмарку їх було представлено 16. Завдяки котоярмарку свій дім знайшло 6 котиків. Щоправда в торговому центрі знайшли підкинуте кошеня. Справжньою окрасою нашого ярмарку були майстер-класи. Зокрема, дякуємо за художній майстер-клас від талановитої художниці і наставниці Зоряні Олендер».

Отже, супроводжували благодійний ярмарок у Тернополі різноманітні майстер-класи і експозиції. Відтак діти і дорослі могли не лише обрати собі чотирилапих друзів, а також освоїти техніки створення картин.

Софія Романська