Костюмований забіг “Santa run 2021” організували у Тернополі.

Легкоатлетична подія зібрала бігунів зі Львова, Луцька, Хмельницького. Вони у новорічних костюмах долали п’ятикілометрову дистанцію набережною Тернопільського ставу.

Передувала забігу традиційна розминка. Стартували бігуни біля центрального причалу. “Готувалися до цього забігу разом з донькою більше місяця. Шили костюми лисичок, а також тренувалися на нашому стадіоні. Сьогодні подолати дистанцію складно не було, оскільки ми займаємося бігом вже кілька років. Новорічний костюмований забіг приніс багато позитивний емоцій, найбільше раділи діти”, – каже тернополянка Ольга Дудик.

Як зазначила директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин, костюмовані забіги в обласному центрі організовують щороку. Таким чином в місті популяризують спорт і здоровий спосіб життя. Вікових обмежень для участі у забігу немає.