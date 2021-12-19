Чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед наймолодших спортсменів організували у Тернополі. Змагання приурочили до Дня Святого Миколая.

Юнаки змагалися у різних вагових категоріях від 22 до 70 кілограмів. Переможцям вручили подарунки та відзнаки.

«Ми прийшли на ці змагання насамперед, щоб перевірити свої сили. Суперники були достатньо підготовлені. А перемога стала великою приємністю і натхненням для подальших кроків у греко-римській боротьбі. Цей вид спорту – для сильних, витривалих і наполегливих. Вдячні нашим батькам за підтримку, віру в нас, а тренерам – за наполегливу роботу», – каже учасник змагань Денис Кравчук.

У змаганнях брали участь молодші школярі 2012-2013 років народження. Переможці представлятимуть Тернопіль на міжрегіональному рівні.