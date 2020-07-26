“Битва мікрорайонів” – змагання під такою назвою влаштували у Тернополі. Місцеві бігуни командами долали п’ятикілометрову дистанцію Набережною ставу.

Для участі у змаганнях зареєструвалося дев’ять команд, у кожній — по п’ятеро осіб.

“Спеціально для цих змагань тренувався протягом місяця, адже не міг дозволити собі погіршити результати своєї команди. Займаюся бігом відносно недавно, але за час тренувань форму значно покращив. Ті змагання стали для мене своєрідним першим випробуванням у легкій атлетиці, але, сподіваюся, що не останнім”, – каже тернополянин Іван Бойчук.

Змагання “Битва мікрорайонів” у Тернополі організували вперше за ініціативою місцевих бігунів. Вони стартували біля причалу ставу, бігли до пивзаводу, а потім поверталися.

“Такі змагання ми проводимо перший раз за ініціативою тернополян. Вони подали цю ідею до управління розвитку фізичної культури ТМР. Учасники поділились на команди з 5 осіб, серед яких — чотири хлопці та одна дівчина, змагались на традиційному маршруті “Runday”, – зазначає керівниця Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення ТМР Галина Федорович.

На фініші учасники отримували медалі, призи та смаколики. Переможець змагань побив рекорд тернопільського “Runday” і завершив дистанцію за 16 хвилин 57 секунд.

Софія Романська