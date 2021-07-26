Бігову битву мікрорайонів влаштували у Тернополі. Команди бігунів долали п’ятикілометрові дистанції набережною ставу.

Передувала забігу рухлива розминка. Далі команди з різних мікрорайонів міста змагалися на швидкість.

“Вирішив підтримати мікрорайон Дружба. Ми доклали максимум зусиль і показали непоганий результат. Радію, що міг стати частиною нашої бігової команди. А загалом такі змагання здружують та підтримують. Добре, що є можливість так проявитися. Адже тут перемагає не тільки той, хто найбільш підготовлений, а й той готовий підтримати команду”, – каже тернополянин Ігор Гірський.

Такі змагання у Тернополі організували вдруге. Як розповіли організатори, цього разу силами мірялися представники майже всіх мікрорайонів: Аляска, Канада, Дружба, Центр, Сонячний, Східний, Новий світ. “Перемогла “Дружба”. І в прямому і переносному сенсі. Команда з мікрорайону “Дружба” перемагає другий рік підряд і має можливість не віддавати нікому перехідний надувний кубок. Лідер команди і один з топових спортсменів міста Ігор Заремба поставив рекорд траси і зайняв 2-ге місце серед Runday-локацій в Україні з часом – 16.14 хв. Завдяки цьому досягненню, він випередив львівських спортсменів, які до цього тримали за собою ці місця”.