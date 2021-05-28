У Тернополі влаштували благодійний розпродаж, щоб зібрати кошти на вакцинацію безпритульних тварин. ФОТО

Благодійний гаражний розпродаж організували у Тернополі. Зоозахисники пропонували жителям міста різноманітні сувеніри, аксесуари, книжки, побутові речі. Виручені кошти спрямують на вакцинацію безпритульних тварин.

Тернопільські волонтери опікуються десятками бездомних котів і собак. Вони дбають не лише про харчування чотиролапих, а й медичну допомогу. Щоб забезпечити базові потреби тварин, організовують благодійні розпродажі.

“У нас відбувся черговий благодійний гаражний розпродаж, на якому для наших підопічних вдалось виручити 2430 грн. Кошти будуть використанні на придбання вакцин. Щиро дякуємо усім, хто з нами”, – повідомила зоозахисниця, співорганізаторка благодійного розпродажу Алла Ляпандра.

Ветлікарі наголошують: вакцинація домашніх тварин — важлива процедура, спрямована на формування імунітету проти інфекційних захворювань. Вакцини також допомагають запобігти багатьом іншим хворобам, які вражають домашніх тварин. Щеплення для собак проводять від сказу, собачого парвовірусу, чуми та собачого гепатиту. Кішок вакцинують від сказу, чуми, котячого каліцівірусу та герпесвірусу. Більшість тварин не відчувають шкідливого впливу вакцинації.