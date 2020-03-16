Одяг, взуття та аксесуари продавали тернопільські зоозахисники. Вони організували благодійний ярмарок, щоб допомогти безпритульним тваринам.

Волонтери зібрали великий асортимент різноманітних речей. Реалізовували їх за низькими цінами, – розповідає зоозахисниця Людмила Чеховська. Під час ярмарку дотримувалися рекомендацій МОЗ, враховуючи епідемічну ситуацію в країні.

«Одяг, взуття і сумки за низькими цінами, затишна атмосфера, музичний супровід, – усе це було на ярмарку. Захід абсолютно немасовий, проводився із дотриманням застережень, паб регулярно дезінфікували, провітрювали, і при вході на саму акцію також були засоби дезінфекції, якими покупців просили користуватись до і після контакту із одягом. Всім, хто долучився до допомоги звірятам, величезне спасибі!».

Виручені кошти волонтери спрямують на потреби безпритульних тварин. Зокрема, є необхідність у харчах, медичних засобах.

Софія Романська