Благодійний обід для безпритульних і потребуючих жителів краю організували у Тернополі з нагоди дня бідних. Їжу приготували волонтери фонду «Карітас».

На благодійний обід зібралося близько сотні краян, серед них – безхатьки, самотні жителі краю похилого віку, люди з інвалідністю. Директор «Карітасу», отець Роман Загородний, подякував кожному жертводавцю та благодійнику, які не забувають про бідних та одиноких людей.

«Дякуємо всім доброчинцям, які підтримують діяльність благодійної їдальні. Сьогодні завдяки спільним старанням, 100 осіб в потребі отримали повноцінний обід, яблука, солодощі та йогурт. Коли віруючі хочуть особисто побачити Ісуса, доторкнутися до Нього рукою, то знають, куди звертатися: бідні є таїнством Христа, вони представляють Його особу та відсилають до Нього», – говорив нам Папа Франциск у своєму посланні з нагоди V Всесвітнього дня бідних».

Додамо, благодійна їдальня у тернопільському «Карітасі» працює тричі на тиждень. Обіди потребуючим видають у понеділок, середу та п’ятницю об 11.30 год.