У Тернополі влаштували благодійний ярмарок, щоб зібрати кошти для хлопчика, який хворіє СМА

Благодійний ярмарок організували в торговому центрі Тернополя, щоб зібрати кошти на лікування Артемка Шкандюка, який хворіє СМА. Хлопчику необхідне дороговартісне лікування.

Окрім ярмарку, у Тернополі відбувся благодійній концерт. Дійство підтримали сольні виконавці і творчі колективи з нашого регіону та інших українських міст. Як розповіла учасниця благодійної ініціативи Ольга Поліщук, охочих підтримати хлопчика виявилося чимало.

“Вдячні художнім керівникам театру пісні МІКСТ Олександрі та Борису Бурміцьким, а також юним вихованцям Софії Федак, Софії Самборській, Марічці Петрів, Вероніці Терещенко, Юлії Кандибалюк, Єлизаветі Чевелюк, Павлу Яринівському, Євеліні Бедьо, Олені Михайловській, ведучому Максиму Ткачу та звукорежисеру Юрію Ісаєву за участь в благодійному концерті. Разом добро творити легше! Благодійний ярмарок задля збору коштів на лікування Артемка Шкандюка об’єднав чимало небайдужих людей. Віримо, що хлопчик одужає”.

Додамо, спинна м’язова атрофія — рідкісне нервово-м’язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів та прогресивною атрофією м’язів, що призводить до ранньої смерті. Захворювання спричинено генетичним дефектом у гені SMN1, який містить білок SMN, що широко представлений у всіх ядерних клітинах та необхідний для виживання мотонейронів. Низький рівень вмісту білка призводить до втрати функціонування клітин у передньому розі спинного мозку та атрофії м’язів. Діти з таким захворюванням потребують дороговартісного лікування.