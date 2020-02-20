«Благодійні прокатушки» організували у тернопільському Savich-Park.

Покататися на санках прийшло чимало дітей і дорослих. Виручені кошти спрямують на придбання автомобіля для перевезення дітей з інвалідністю.

Таку акцію влаштували у Тернополі вперше. Усіх об’єднала спільна мета – покупка «Казкового автомобіля» для дітей.

«Коли навколо майже весна, то насолода від прокатушок ще більша. На горі було три години весело, сміх, зойки, щасливі обличчя дітей і дорослих з очима щасливих дітей! Дякую усім, хто допомагав – нехай сума благодійних коштів не така велика, як могла би бути, якщо би всі не забули і мали можливість прийти, але це була справжня благодійно-радісна подія для всіх, хто долучився до допомоги у купівлі «Казкового авто!», – повідомила у мережі Фейсбук співорганізаторка Олена Мудра.

Додамо, відтепер у Тернополі буде працювати два спеціальних автомобілі для людей з проблемами опорно-рухового апарату. Один із них перевозитиме дорослих, інший – дітей.

Софія Романська