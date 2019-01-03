У Тернополі влаштували благодійний різдвяний ярмарок

03/01/2019 0
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Різдвяний благодійний ярмарок організували тернопільські зоозахисники. Жителі міста мали змогу придбати оригінальні ялинкові прикраси, віночки, відкритки, магніти із зображення чотирилапих. Виручені кошти спрямують на потреби тварин, а також спорудження притулку.

Благодійні ярмарки у Тернополі стали традиційними, – кажуть зоозахисники. Їх організовують регулярно, щоб виручити кошти на потреби бездомних чотирилапих, а також задля спорудження притулку.  Щоразу невелику суму, залежно від зібраних грошей на ярмарку, спрямовують на притулок.

«У Тернополі відбувся благодійний ярмарок новорічних прикрас у ТРЦ “Подоляни”. Щиро дякуємо усім, хто так чи інакше долучився до події. Загалом вдалось виручити 2560 грн,. з них 500 грн буде спрямовано на рахунок притулку, решта поки очікує свого призначення, на лікування і корм для тварин», – повідомила керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Тернопільські зоозахисники нагадують: на волонтерському утриманні – чимало тварин, які потребують постійного дому. Відтак охочих прийняти чотиролапих, просять зголошуватися.

Софія Романська

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