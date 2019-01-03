У Тернополі влаштували благодійний різдвяний ярмарок
Різдвяний благодійний ярмарок організували тернопільські зоозахисники. Жителі міста мали змогу придбати оригінальні ялинкові прикраси, віночки, відкритки, магніти із зображення чотирилапих. Виручені кошти спрямують на потреби тварин, а також спорудження притулку.
Благодійні ярмарки у Тернополі стали традиційними, – кажуть зоозахисники. Їх організовують регулярно, щоб виручити кошти на потреби бездомних чотирилапих, а також задля спорудження притулку. Щоразу невелику суму, залежно від зібраних грошей на ярмарку, спрямовують на притулок.
«У Тернополі відбувся благодійний ярмарок новорічних прикрас у ТРЦ “Подоляни”. Щиро дякуємо усім, хто так чи інакше долучився до події. Загалом вдалось виручити 2560 грн,. з них 500 грн буде спрямовано на рахунок притулку, решта поки очікує свого призначення, на лікування і корм для тварин», – повідомила керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.
Тернопільські зоозахисники нагадують: на волонтерському утриманні – чимало тварин, які потребують постійного дому. Відтак охочих прийняти чотиролапих, просять зголошуватися.
Софія Романська
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