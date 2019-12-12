Арт-годину для вихованців спеціалізованої школи імені Ігоря Герети влаштували у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Діти працювали над шедеврами відомої мисткині Марії Приймаченко.

«Марія Приймаченко. Народний примітив світового рівня», – арт-годину під такою назвою організували у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Школярі зібралися у секторі мистецтв бібліотеки. «Зустріч була присвячена українській народній майстрині «наївного мистецтва», «зірки першої величини», «Прими», як з любов’ю називали її земляки», – зазначають організатори. Майбутні художники, вихованці Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети відкрили для себе нову сторінку історії, повернулись у далеке минуле казкового світу художниці. «За своє 89-річне життя вона створила понад 650 робіт. У своїх роботах зображувала чарівних тварин, квіти та сюжети з селянського побуту. Звірі на картинах Марії Приймаченко виявилися… не злими, а допитливими та дивакуватими. Вшановуючи пам’ять мисткині, вихованці ліцею розмалювали одну із тих жар-птиць, які так любила Марія Приймаченко – художниця «народного примітиву», який досягнув світового рівня».

Софія Романська