У Тернополі влаштували андріївські вечорниці без ворожінь

14/12/2018 Розмір тексту:

Справжні «Андріївські вечорниці» влаштували тернопільські пластуни в Українському домі «Перемога». Хлопці і дівчата танцювали, брали участь у різноманітних конкурсах, грали ігри, проте обійшлися без ворожіння.

На «Андріївських вечорницях» зібралося близько півсотні молоді. Такий вечір у Тернополі організували вперше.

«Ми зібрали на вечорниці хлопців і дівчат. У програмі були різноманітні конкурси, танці та ігри, але без ворожіння. Оскільки вечорниці відбувалися за християнськими традиціями. Такий захід у Тернополі ми організовуємо вперше. Сподіваємося, що не востаннє. Прийшло чимало гостей, це не може не тішити», – каже співорганізаторка заходу Оксана Семенець.

У програмі вечорниць – ряд різноманітних конкурсів, в також запальні українські народні танці.

«Загалом все дійство було дуже динамічним. Ми намагалися дотримуватися традицій, але і додали вечорницям трохи сучасності. Усе це створило досить позитивну атмосферу», – додає голова Тернопільського товариства студентів-католиків «Обнова» Христина Юрчак.

«Андріївські вечорниці» дещо призабулися сучасним поколінням, – відзначили організатори заходу. Відтак у Тернополі взялися за відновлення українських народних традицій.

Софія Романська