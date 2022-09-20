Акція на підтримку полонених воїнів. У Тернополі організували флешмоб, щоби привернути увагу до жінок-військових, які перебувають у російському полоні.

Такі акції 17 вересня організували і в інших містах України та світі, повідомляють Т1 Новини.

Люди вийшли із закликом звільнити жінок-військовополонених, яких вивезли із заводу Азовсталь російські військові. В Тернополі на підтримку військовополонених люди зібралися на театральній площі.

Підтримати полонених у Тернополі прийшли жінки з дітьми, та вагітні, чиї чоловіки зараз теж у полоні. Дружина військовополоненого Олена Нікуліна востаннє з коханим розмовляла в травні, коли він ще був на Азовсталі. Зараз, каже, неабияк важливо пам’ятати про полон, і робити усе можливе, щоб звільнити звідти усіх захисників та захисниць.

В Тернополі це вже четверта акція на підтримку полонених, розповідають організатори. Подробиці — у сюжеті телеканалу Т1.