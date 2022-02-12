У Тернополі влаштують забіг для закоханих

«Забіг для всіх закоханих у біг» організовують у Тернополі. Традиційна спортивна подія відбудеться 13 лютого.

На набережній ставу зберуться усі, хто має бажання активного відпочинку з коханою людиною чи нового цікавого знайомства.

Забіг організовують з нагоди Дня Валентина. Долучитися до події можуть всі охочі. Для учасників пропонується дистанція у 5 км. Як розповіла директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вікторія Безгубенко, видача стартових номерів розпочнеться о 10 годині.

«Розминка – о 10:45, старт – об 11-тій. Церемонія нагородження проходитиме з 12 години 30 хвилин. Окрім забігу, на закохані пари чекають цікаві конкурси та подарунки, а на всіх учасників – пам’ятні медалі, гарячі напої та затишна атмосфера».

Усім учасникам забігу вручать пам’ятні медалі. Щоб приєднатися до події, потрібно попередньо зареєструватися.