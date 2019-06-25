Віднедавна «перлину» Файного міста – Тернопільський став важко впізнати – водойма набула зеленого кольору. Все через інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей.

Екологи б’ють на сполох: внаслідок поширення рослин може гинути риба. Відтак водоймі необхідне комплексне очищення, повідомляє TV-4. Команда “Провінційних Вістей” продовжує серію сюжетів про перлину міста – Тернопільський став. А 13 липня запрошуємо на набережну на загальноміське Свято озера.

Був чистим і блакитним, став – брудним і зеленим. Це все про тернопільський став у літній період, який «цвіте» через інтенсивний розвиток водоростей у воді. Віднедавна тернополяни почали поширювати у мережі фото та відео зеленої води. За словами науковців став потрібно чистити, аби через водорості не почала гинути риба.