Пересувна виставка диких тварин діє у Тернополі. У ТЦ «Рай Центр» можна не лише побачити диких тварин, а й фотографувати їх і гладити. Тернопільські зоозахисники проти діяльності таких експозицій і влаштовують акцію протесту.

«Тварини – не іграшки, контактний звіринець – не розвага!», – каже тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська. Вона вважає, що такі виставки незаконні. Зоозахисниця аргументує свою думку ст.25 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження» та локальної заборони щодо пересувних цирків та інших розваг з використанням диких та екзотичних тварин» за рішенням сесії ТМР від 8.08.2018 року.

«Я викликала поліцію та написала заяву щодо незаконності діяльності та розташування пересувного звіринця. На момент приїзду поліції у представників виставки не було жодних документів та даних про тварин та їхні щеплення. Справу передали дільничому, який лише минулого вівторка 12 березня отримав мою заяву і наступного дня відвідав звіринець для вияснення деталей справи. Годі знущатись над тими, хто не може себе захистити. Друзі, приєднуйтесь до нас у суботу. Не можемо претендувати на краще майбутнє серед розвинених країн світу допоки не засуджуватимемо будь-які прояви насильства. Розваги, що передбачають експлуатацію тварин – це не що інше, як насильство над живими істотами, над природою!», – зазначає Людмила Чеховська.

Відтак у суботу 23-го березня о 14.00 тернопільські зоозахисники організовують пікет під ТЦ «Рай Центр». Протестувальники вимагатимуть заборони діяльності пересувних контактних виставок тварин.

Софія Романська