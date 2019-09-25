Унікальний фестиваль «Обжинки 2019» відбудеться 4-6 жовтня в Тернополі в парку ім. Тараса Шевченка.
Захід присвячений старовинному українському святу, яке відзначали після збору врожаю.
Тернополян та гостей міста чекають і традиційні розваги, і ті, які пройдуть вперше, повідомляє Тернопіль 1.
У програмі фестивалю: конкурс на найкраще соління і квашення, вибір кращої газдині регіону, пивна миля, обрядові пісні та танці, спалення опудала, парад домашніх улюбленців, конкурси та майстер-класи.
Найактивніших учасників фестивалю очікують цінні призи та подарунки.