Вперше у Тернополі проведуть фестиваль урожаю, в рамках якого оберуть кращу газдиню регіонуУнікальний фестиваль «Обжинки 2019» відбудеться 4-6 жовтня в Тернополі в парку ім. Тараса Шевченка. Захід присвячений старовинному українському святу, яке відзначали після збору врожаю. Тернополян та гостей міста чекають і традиційні розваги, і ті, які пройдуть вперше. У програмі фестивалю: конкурс на найкраще соління і квашення, вибір кращої газдині регіону, пивна миля, обрядові пісні та танці, спалення опудала, парад домашніх улюбленців, конкурси та майстер-класи. Найактивніших учасників фестивалю очікують цінні призи та подарунки.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50