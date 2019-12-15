Благодійний ярмарок новорічних прикрас влаштовують у Тернополі.

Організовують дійство місцеві зоозахисники, щоб зібрати кошти для безпритульних тварин. Допомогти у реалізації ярмарку можуть всі охочі, пожертвувавши новорічні аксесуари.

«Для проведення благодійного новорічного ярмарку дуже потрібні новорічні прикраси: сучасні, ретро, хендмейд», – зазначає координаторка акції Алла Ляпандра. Їх продаватимуть під час благодійного ярмарку.

«Кому що не шкода пожертвувати на потреби безпритульних тварин, за все будемо вдячні. Звертатися можна до нас за телефоном: 068 445 24 46. Наразі готуємося до ярмарку, а згодом повідомимо про дату його проведення. Виручені кошти будуть спрямовані на потреби безпритульних тварин».

Додамо, волонтери благодійної організації «Вірні друзі» опікуються десятками котів і собак. Їхні ряди постійно поповнюються новими чотирилапими. Відтак проведення різних благодійних заходів дозволяє зібрати кошти на їхнє утримання.

Софія Романська