Благодійний котоярмарок організовують у Тернополі 24 листопада.

Під час дійства безпритульні котики зможуть зустрітися зі своїми господарями. Відтак жителі краю матимуть змогу обрати чотирилапих друзів.

Ідея організації благодійних котоярмарків у Тернополі нова. Втім, вона може стати традицією. Таким чином в місті вирішуватимуть проблеми з безпритульними тваринами, – розповідає керівник благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Оскільки пошук дому для чотиролапих – одне з найскладніших завдань.

«Найважливішим, але найважчим моментом у вирішенні проблеми безпритульних тварин є пошук дому для них. 24 листопада ми, завдяки постійній підтримці ТРЦ “Подоляни” спробуємо започаткувати в нашому місті добру традицію проведення котоярмарку, де безпритульні котики зможуть зустрітись зі своїми господарями».

Розпочнеться благодійний ярмарок об 11.00 і триватиме протягом дня. Відвідати його можуть всі охочі. Буде можливість подивитися на тварин і при бажанні – запропонувати чотиролапим дім.

Тварин віддаватимуть у добрі руки, продаватимуть на ярмарку різноманітні сувеніри. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин.

Софія Романська