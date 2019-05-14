З настанням літньої пори активізувалися й зловмисники, які об’єктом своїх посягань обирають саме двоколісний транспорт. Громадяни нехтуючи елементарними правилами безпеки втрачають своє майно.

Працівники Кременецького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна. Житель села Плоске зазначив, що невідома особа викрала його гірський велосипед з території господарства. Завдані збитки чоловік оцінив в круглу суму.

Ще один потерпілий житель обласного центру. Чоловік зазначив, що припаркував свій дороговартісний велобайк в під’їзду багатоповерхівки, а вранці виявив його відсутність. Про зниклий транспорт тернополянин одразу повідомив працівників поліції, які й розшукали майно краянина у нового власника. Молодик розповів, що придбав новенький велосипед, який заявник оцінив майже в 43 000 гривень за 2 500 гривень. Викрадене правоохоронці повернули тернополянину.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, аби розшукати особу причетну до злочину. Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.