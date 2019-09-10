Цієї ночі у Тернополі на вулиці Липова, 2 викрали автомобіль “Toyota Rav 4 Hybrid”.

Номер у автівки ВО 3331 АН. Про крадіжку у соцмережі “Фейсбук” написала депутатка міськради Наталія Паньків. Жінка просить всіх, кому що відомо про даний автомобіль, повідомляти про це, повідомляє Галас.

“Прошу максимальний репост! Сьогодні вночі по вулиці Липова 2, викрали автомобіль Toyota rav4 hybrid!!! ВДЯЧНА!!!” – таке повідомлення з’явилось вранці 10 вересня на сторінці депутатки міськради Наталії Паньків.

У коментарях жінка пише, що автівка належить її батьку.