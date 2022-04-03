Міжнародний день дитячої книги – свято, встановлене з ініціативи та за ухвалою Міжнародної ради дитячої книги. Цього року вже 55-й раз відзначається 2 квітня – в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

Цим підкреслюється надзвичайно важлива роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. Проводяться ранки, конкурси, виставки, конференції і фестивалі, присвячені найкращим книгам світу, організовують зустрічі з авторами й ілюстраторами, конкурси на найкращий твір тощо. І скрізь, у всіх країн і народів королем свята вважається Андерсен. Світову славу Андерсену принесли його казки, в яких поєднується романтика і реалізм, фантазія та гумор і сатира. Твори Андерсена спонукали українського композитора Жанну Колодуб до створення багатьох музичних творів для дітей. Серед них – «Снігова королева» та інші.

Стало доброю традицією раз на два роки присуджувати дитячим письменникам і художникам найпрестижнішу нагороду – Міжнародну премію імені Г. К. Андерсена з врученням золотої медалі.

У наш складний і бурхливий час, коли стрімко зростає потік інформації, що його дістає дитина з усіх можливих джерел, твори дитячих письменників проходять випробування на подальше життя.

В Україні, згідно з результатами дослідження «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання», яке було проведено 2020 року на замовлення Українського інституту книги, читання як вид дозвілля виявилося дев’ятим за популярністю. Тільки 13% опитаних дітей читають щодня, 33% роблять це кілька разів на тиждень, 23% – кілька разів на місяць, 9% –кілька разів на рік, 18% – ніколи цього не роблять

Навіть попри таку не вельми вмотивовану ситуацію з читанням впевнено тримаються на вершині усіх книжкових рейтингів твори класиків Наталі Забіли, Марії Пригари, Марії Пономаренко, Грицька Бойка, Галини Малик, Всеволода Нестайка, Надії Гуменюк та десятків інших відомих і шанованих дитячих авторів, улюбленими стають повісті й оповідки сучасних письменниць і письменників Оксани Лущевської, Надійки Гербіш, Лесі Ворониної, Андрія Кокотюхи, Галини Вдовиченко, Сашка Дерманського, Наталії Чуб, Андрія Бачинського, Тараса і Мар’яни Прохаськів, Івана Малковича, Наталії Чуб, Татусі Бо (Тетяни Комлик) і багатьох інших.

З 2 квітня чекаємо в Тернопільській обласній бібліотеці для дітей усіх поціновувачів дитячих книг. На виставках «Книжкове перехрестя» та «Цікаві таємниці книжкової полиці» знайдете цікавуще різноманіття видань для і про дітей. І точно не підете додому без книги! І ніколи не пошкодуєте про це!

З Міжнародним днем дитячої книги!

Марія Колопенюк, провідна бібліографиня інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей