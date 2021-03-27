День Національної гвардії України відзначили на Тернопільщині. З цієї нагоди в обласному центрі відбулися урочистості. Нацгвардійців привітали представники влади та громадськості.

Сучасна Національна гвардія України об’єднала під своїм прапором добровольців та патріотів, які стали на захист народу у час формування нової історії країни. Саме воїни Нагвардії одними з перших стали на захист незалежності нашої держави і зупинили агресію на Сході України, багато хто – ціною свого життя. Вже з квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі Збройними силами України брав участь в Антитерористичній операції. “Цей день для нас особливий, насамперед ми згадуємо своїх побратимів, яких вже немає серед нас. Вони поклали життя, за майбутнє кожного з нас, важливо пам’ятати це. І наш обов’язок — захистити свою землю, не допустити ноги агресора сюди”, – зазначив військовослужбовець Ігор Бойко.

За сумлінне виконання службових обов`язків та з нагоди річниці створення Національної гвардії України військовослужбовців відзначили медалями «За службу Україні», а також цінними подарунками. Хвилиною мовчання вшанували пам`ять тих, хто віддав життя під час виконання бойових завдань.

Додамо, День Національної гвардії встановили згідно з Указом Президента від 18 березня 2015 року «враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».