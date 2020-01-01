З нагоди 111-ої річниці з Дня народжується Степана Бандери жителі краю зібралися біля його монумента у Тернополі.

Люди поклали квіти до підніжжя пам’ятника та взяли участь в урочистостях.

До пам’ятника Степану Бандери прийшли представники громадських організацій, обласної та міської влади, студенти. Вони вшанували пам’ять борця за волю України, Голови Проводу ОУН Степана Бандери.

«Це великий державний діяч, проводир. Наш обов’язок – пам’ятати його подвиги, шанувати його. Нині, як ніколи важливо згадати за що боровся Степан Бандера, оскільки з’явилися загрози не тільки напрямку руху України, а й її цілісності і незалежності України. Ми мусимо передати і нашому молодому поколінню ті ідеї, які відстоював Степан Бандера, адже це майбутнє нашої країни», – зазначає тернополянка Ольга Бойчук.

Біля монументу Бандері священики відправили панахиду. По її завершенню відбулася урочиста академія в українському домі «Перемога».

Софія Романська