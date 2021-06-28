25-річницю Конституції України відзначають в області. На Театральному майдані Тернополя організували урочистості. Тут зібралися жителі міста, представники духовенства, громадських організацій, влади.

Урочистості розпочалися опівдні з вітальних виступів та покладання квітів до монументів Незалежності та В’ячеслава Чорновола. Далі танцювальні та музичні композиції презентували творчі колективи навчальних закладів.

“Ми прийшли разом із студентами та педагогічним колективом. Сьогоднішнє свято для нас особливе. Адже у цей день 25 років тому Україна ухвалила нашу Конституцію. Тому для всіх нас сьогодні — велике свято. Конституція гарантує державність, демократію, права і свободи кожного громадянина, утверджує головні цінності нашого народу – життя людини, її здоров’я, честь та гідність. Важливо кожному ставитися з повагою до Конституції, виконувати закони. Важливо, щоб вони працювали для всіх однаково”, – каже юристка Ольга Боднар.

Окрім цього, у кінотеатрі “Злата” організували показ документальної наукової стрічки “Фільм 58. Пилип Орлик. Пакти Конституції” і художнього фільму “Поводир”, а в Українському Домі “Перемога” відкрили фотовиставку “Конституція України. Від Пилипа Орлика до незалежності України”.