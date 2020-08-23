Урочистості з нагоди Дня державного прапора відбулися на Театральному майдані у Тернополі.

Підняли синьо-жовтий стяг представники місцевої влади. Вшанувати український прапор прийшло чимало небайдужих жителів краю. Оскільки для них український прапор залишається символом боротьби за державу.

“Наш державний прапор формувався протягом багатьох століть. Його історія сягає ще Київської Русі. Його символіку можна було б зустріти ще за часів Галицько-Волинської держави. Синьо-жовтий прапор, у тому вигляді, в якому він є сьогодні, – це прапор спротиву, це прапор боротьби. Він народився в кінці вісімнадцятого, у першій половині дев’ятнадцятого століття. Під час революції народів в Австро-Угорщині він був у 1949 році вивішений вперше офіційно і став символом боротьби українців за власну державу. Це не просто синьо-жовте полотнище, це символ спротиву, боротьби за власну державу”, – каже доктор історичних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка Микола Бармак.

Нагадаємо, День державного прапора в Україні відзначають щорічно 23 серпня. Свято було встановлене у 2004 році указом президента.

Софія Романська

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