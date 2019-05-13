18-19 травня у Тернополі пройдуть урочисті та культурні заходи з нагоди відзначення Днів Європи в Україні та Днів польської культури.

Офіційне відкриття Днів Європи за участі міського голови Тернополя Сергія Надала, Генерального консула Республіки Польща в Луцьку пана Вєслава Мазура, делегацій з Єлєні Гури (Польща) та Вільянді (Естонія) розпочнеться о 18.00 год на Театральному майдані.

Після цього відбудеться виголошення промови конкурсанта проекту «Інтелектуальний тріатлон з нагоди 15-річчя вступу Польщі до Європейського Союзу» та виконання Гімну Євросоюзу Муніципальним Галицьким Камерним Оркестром.

А уже о 18.45 год. для тернополян та гостей міста виступить гурт з м. Ельблонг (Польща) «Zesp Muzyki Dawnej Scuti Ensembli» та Руслан Трочинський з Вільянді (Естонія).

В рамках святкування, у неділю, 19 травня з 16.00 год. на Театральному майдані пройдуть майстер-класи «Дізнаємося про Польщу разом», а на завершення святкових заходів, для усіх присутніх виступить струнний квінтет «Volosi» (Польща).