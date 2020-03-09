206-річницю Дня народження Великого Кобзаря відзначають тернополяни. Люди зібралися біля його монументу в обласному центрі, згадують його пророчі слова, читають вірші.

До пам’ятника Тарасу Шевченку у Тернополі прийшло чимало молоді, літніх людей. Для більшості краян Великий Кобзар залишається ідеалом у боротьбі за державу, її волю, незалежність.

«У цей день ми відзначаємо 206-ту річницю з Дня народження Великого Кобзаря, визначної особистості не лише української, а й світової літератури. Творчість Тараса Шевченка давно стала рушієм державного відродження нашої країни на різних етапах її історії. Його вірші пронизані надзвичайно великою любов’ю до рідного краю та народу. Він – наш зразок справжнього патріотизму, незламності, сили і вірності у боротьбі за країну», – каже тернополянин Іван Бойчук.

Тарас Шевченко закликав українців жити у злагоді, разом відстоювати справедливість та боронити рідну землю від ворогів. Кобзар вірив у повну незалежність України та її перемогу над ворогами. Відтак його творчість має особливе значення і в наш час.

Софія Романська