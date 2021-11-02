Як відбувалося проголошення Західноукраїнської Народної Республіки показали у Тернополі 1 листопада.

Реконструкцію історичних подій листопада 1918 року відтворили у центрі міста – біля четвертої школи. Саме у цій будівлі з 21 листопада 2018 року до 2 січня 2019 року діяв державний секретаріат – Уряд Західноукраїнської народної республіки. На цей період Тернопіль став столицею ЗУНР.

– Маємо особливу привілею – працювати і навчатися в історичній будівлі, яка була свідком багатьох подій, – розповіли у навчальному закладі. – Славною сторінкою в її історії був акт проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. В цей день 103 роки тому українці Галичини спільно з українцями Буковини і Закарпаття не тільки проголосили незалежність від Австро-угорської імперії, але й розпочали боротьбу з тими, хто не бажав визнавати за нашим народом права на самостійність. У будівлі школи, що тобі була штабом уряду ЗУНР, пролунали слова відозви Української Національної Ради, в якій усі свідомі українці були закликані до об’єднання сил на оборону держави.

До відтворення історичних подій долучилися учні старших класів школи та викладачі, учасники ГО «Клуб історичної реконструкції «Патріот», вихованці ДНЗ «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, а також актори Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка.