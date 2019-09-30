Уже третій рік поспіль у Тернополі організовують свято подяки.

Цьогоріч урочиста програма об’єднала близько тридцяти християнських спільнот міста й області. Учора упродовж дня на Театральному майдані міста лунали пісні про вдячність, вітальні слова, а також молитви за Україну.

Чимало тернополян прийшли на свято подяки сім’ями. Окрема розважальна програма діяла для дітей. Малечу запрошували на батути, пригощали солодощами, розважали іграми. Також на майдані розмістили кілька тематичних фотозон. «Наші батьки проживають у Сполучених Штатах Америки, то там це свято взагалі дуже популярне. Добре, що й у нас з’являється така гарна традиція. Приходимо щороку разом з дітьми», – каже тернополянин Ігор Поліщук.

У програмі Дня подяки – презентація діяльності церков, виступи музичних колективів і солістів. Зокрема, для тернополян співали прикарпатський гурт «П’ятий океан», співачка Софія Яковин, соліст Львівської народної капели бандуристів Михайло Іващенко.

«Святкувати День подяки – це давня традиція євангельських церков. Традиція збереглася і в радянські часи, коли наші церкви переслідувалися. Дотепер наші євангельські церкви мають свої щорічні свята подяки. А в Тернополі ідея святкувати на загальноміському рівні зародилася під час відзначення 500-річчя Реформації в Україні», – зазначив голова оргкомітету Дня Подяки Олег Саган.

Привітав учасників свята і міський голова Тернополя Сергій Надал. Зокрема, він наголосив на важливості бути вдячним Богові за все, що трапляється у нашому житті. Завершили святкування Дня подяки у спільною молитвою за мир в Україні.

Софія Романська