Ще на початку року мешканці першого під’їзду будинку на вулиці Опільського, 4 зняли вхідні двері, які були частиною будівлі понад сотню років, та замінили їх на залізні.

Однак тернополянка Людмила Дрозд, яка мешкає у цьому ж домі не дозволила викинути старовинні двері на смітник та розпочала збір коштів на їх відновлення, пише Сорока.

– Будинку, в якому знаходились ці двері, більше 100 років. Точний рік побудови нам невідомий через деякі неточності в документах, однак будівля належить до історичної архітектурної спадщини міста. Тому коли зняли двері, які були тут століття, мені захотілося спробувати їх відреставрувати, щоб повернути на місце. Ми не дали іншим викинути ці двері, – розповіла дівчина.

Тож зародилася ідея щодо їх реставрації. Створили групу в Фейсбук, почали розказувати про це і так підключилися люди й почали надсилати гроші.

Відтоді пройшло більше ніж пів року і ми назбирали понад 16 тисяч за допомогою Фейсбуку. Зараз сторічні двері виглядають як нові. Їх реставрація зайняла 149 годин. Людмила Дрозд каже, що одним з найважчих завдань було знайти майстра.

– Ніхто не хотів братися за цю роботу. Казали, що це неможливо, важко і їх краще просто викинути. Але потім все-таки знайшлася людина, яка взагалі без проблем зробила все. Нижня частина дверей майже повністю згнила, тож йому довелося встановлювати нові дерев’яні деталі і це, напевно, була найважча частина роботи, – розповідає тернополянка.

Однак, повернути двері на законне місце мешканці наразі не можуть – одвірок також потребує відновлення.