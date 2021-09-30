Зміни до титульного списку капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства Тернопільської міської територіальної громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету. До нього додали ще два об’єкти, які не були у переліку, але які потребують ремонту.

– Титульний список ми затверджували на початку березня, – каже Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Зараз, в межах існуючих бюджетних призначень, змінюємо суми по окремих об’єктах. Деякі об’єкти ми виконали в рамках робіт поточного характеру, роботи по інших планували, але кошти на них не були передбачені. Зокрема, це виконання робіт на перехресті Шептицького- Оболоння-Білогірська. Тут ми передбачаємо гроші для виконання кільцевої розв’язки. Також додаємо вулицю Урожайну, а саме, ділянку від Чумацької до Підгірної. На окремих об’єктах є економія коштів, тому передбачаємо збільшення видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі на наступний рік, оскільки список складений на 2021-22 роки.

Всього у цьому та наступному році планують відремонтувати або реконструювати 18 об’єктів шляхово-мостового господарства. На це виділили 28 мільйонів гривень. Чотири об’єкти відремонтують за спонсорські кошти.