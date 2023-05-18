Кошти на фінансову підтримку комунального підприємства «Тернопільводоканал» виділили на засіданні виконавчого комітету 17 травня. Загальна сума становить 9 мільйонів 404 тисячі гривень.

– Ми погодили управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спрямувати кошти у сумі дев’ять мільйонів чотириста чотири тисячі гривень на фінансову підтримку комунальному підприємству «Тернопільводоканал» для утримання і поточного ремонту фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплати електроенергії для роботи фонтанів і бюветів, податків та інших обов’язкових платежів, а також на закупівлю засобів для очистки води, – пояснив Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Ці кошти були передбачені у бюджеті міста і затверджені на сесії.

На початку року у січні виконком вже виділяв водоканалу більше чотирьох мільйонів гривень. А тепер у це ж рішення внесли зміни, збільшивши суму на п’ять мільйонів

Як повідомили у міській раді, 500 тисяч гривень витратять на поточний ремонт та утримання колонок-качалок; 500 тисяч – на поточний ремонт та утримання бюветів і 70 тисяч – на поточний ремонт та утримання пожежних гідрантів. На обслуговування та ремонт фонтанів передбачили 6 мільйонів 774 тисячі. Зокрема, відремонтують фонтан у парку «Сопільче», фонтани на бульварі Дмитра Вишневецького, бульварі Данила Галицького, фонтан «Квітка терену» на бульварі Тараса Шевченка та «Каскад» біля набережної Тернопільського ставу.